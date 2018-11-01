Санкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что санкционный список в отношении украинских политиков и бизнесменов, введенный правительством РФ, не стоит обсуждения и никого не запугает в Украине.



"Я бы, честно говоря, сильно не предавал значения этому списку. Я думаю, что он не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала. Мы на своей земле, мы со своим законом и со своими правами. И что думает об этом кремлевская клика, меня менее всего интересует. По меньшей мере, до тех пор, пока они не покинут наши территории", - сказал Ю.Луценко, выступая в Католическом университете во Львове в четверг.



Он подчеркнул, что если руководство РФ "думает, что кого-то этим напугает – вряд ли".



Ю.Луценко рассматривает такие списки "как исключительный пиар-ход для внутреннего потребления населением РФ".



"Этот пиар очень понятный: граждане РФ должны якобы поверить, что РФ еще имеет какой-то вес на международной арене. На самом деле изгой хочет продемонстрировать, что он еще что-то может в международном плане", - отметил он.



"Конкретно, что касается меня… значит, я на правильном пути… Если они думают докучать мне этим в международном плане, возможно, но это не в первый раз", - добавил генеральный прокурор.



Ю.Луценко рассказал, что не был в РФ с 1990х гг и не планирует посещать эту страну.



Генпрокурор внесен в санкционный список РФ. При этом его супруги Ирины Луценко, которая является представителем президента Украины в Верховной Раде и членом фракции "Блока Петра Порошенко", в этом списке нет.

