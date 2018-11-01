Apple Watch выходят из строя из-за обновления

Apple обновила не только операционную систему iOS 12.1, а также подготовила обновление WatchOS 5.1 для своих смарт-часов. И пользователи уже жалуются, что из-за обновления с часами возникают проблемы.



Об этом сообщает gizchina.



Так, когда пользователи Apple Watch устанавливают обновление WatchOS 5.1, их гаджеты начинают зависать – на экране Apple Watch светящийся логотип компании и больше ничего не происходит. Об этом пользователи пишут в Reddit и Twitter.



При этом исправить проблему самостоятельно не удается. Не помогает перезагрузка и переподключение к смартфону. Поэтому лучше выбрать копии часов высокого качества и не сталкиваться с этой проблемой.



При этом Apple пока не прекратила распространять обновления.

