Парламент Армении не избрал премьер-министра во второй раз и распущен силой закона

Депутаты Национального Собрания Армении на заседании в четверг не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна в должности премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент распущен силой закона, сообщает корреспондент "Интерфакса".



Проголосовавших за и против кандидатуры Н.Пашиняна не было. 13 парламентариев воздержались.



Вместе с тем, Н.Пашинян написал на своей странице в соцсети "Фейсбук": "Парламент Армении распущен силой закона. Поздравляю".



Ранее в четверг он заявил, внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.



"По всей вероятности, сегодня парламент будет распущен. Президент подпишет соответствующий указ. Есть договоренность, что 9 декабря пройдут выборы", - сказал Н.Пашинян журналистам в парламенте.



16 октября премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.



Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда Н.Пашинян, являющийся единственным кандидатом, не был избран.



Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз Национальное Собрание распускается силой закона и проводятся внеочередные выборы парламента.



Выборы проводятся не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем 45 дней после роспуска законодательного органа.



День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.



Ранее заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сообщил "Интерфаксу", что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового парламента.

