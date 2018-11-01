Украина попала в топ антирейтинга по свободе в Интернете

Украина оказалась в пятерке стран, где свободу больше всего ограничивали свободу в Интернете в последние пять лет. Об этом говорится в исследовании центра Freedom House, обнародованном в четверг, 1 ноября. Согласно данным доклада, Украина, даже после падения индекса свободы на 12 пунктов, остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством.



В числе главных причин такой ситуации исследователи называют конфликт с сепаратистами на востоке Украины и информационную войну Киева с Кремлем. Отмечается, что именно это стало причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе крупнейшей российской соцсети ВКонтакте.



В докладе также называются случаи, когда украинским пользователям соцсетей угрожало тюремное заключение по статьям об экстремизме и сепаратизме, хотя их посты не содержали призывов к насилию. Ситуацию с интернет-свободой в Украине также ухудшили перебои связи на неподконтрольных территориях страны и нападения на журналистов, а также технические диверсии с обеих сторон конфликта.



Вместе с Украиной в пятерку вошли также Камбоджа, Венесуэла, Египет и Турция.



Россию Freedom House классифицировал как страну с несвободным интернет-пространством. В докладе приводятся случаи блокировки социальных сетей с высоким уровнем шифрования, том числе популярного мессенджера Telegram из-за отказа предоставлять ключи шифрования к перепискам пользователей. Упоминаются также запреты на использование VPN.



Лидером антирейтинга стал Китай. Он не только цензурирует интернет в своей стране, но и проводит тренинги по созданию такой модели поведения в сети за рубежом.

