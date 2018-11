В WhatsApp появятся рекламные объявления

Вице-президент мессенжера WhatsApp Крис Дэниелс подтвердил, что в приложении появятся рекламные объявления в разделе "Статус".



Об этом сообщает портал The Next Web.



"Мы планируем размещать рекламные объявления в "Статусе". Это будет основной режим монетизации для компании, который также поможет бизнесу получить доступ к пользователям WhatsApp", - сказал Дэниелс.



Сейчас неизвестно, когда именно в статусе появятся рекламные объявления. Однако, согласно сообщениям СМИ это может произойти в начале следующего года.

Как сообщает портал, компания Facebook давно планировала монетизировать WhatsApp. По информации The Next Web, обсуждались разные подходы к монетизации приложения, в частности говорилось о рекламных объявлениях в статусе, продаже аналитики или снятии оплаты после определенного количества сообщений.