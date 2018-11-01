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В WhatsApp появятся рекламные объявления
Вице-президент мессенжера WhatsApp Крис Дэниелс подтвердил, что в приложении появятся рекламные объявления в разделе "Статус".
Об этом сообщает портал The Next Web.
"Мы планируем размещать рекламные объявления в "Статусе". Это будет основной режим монетизации для компании, который также поможет бизнесу получить доступ к пользователям WhatsApp", - сказал Дэниелс.
Сейчас неизвестно, когда именно в статусе появятся рекламные объявления. Однако, согласно сообщениям СМИ это может произойти в начале следующего года.
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Как сообщает портал, компания Facebook давно планировала монетизировать WhatsApp. По информации The Next Web, обсуждались разные подходы к монетизации приложения, в частности говорилось о рекламных объявлениях в статусе, продаже аналитики или снятии оплаты после определенного количества сообщений.