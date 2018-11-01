Германия будет выступать за продление санкций ЕС против РФ – Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о намерениях поддержать продление введенных Европейским союзом санкций в отношении РФ. "Германия будет выступать за продление санкций", - сказала А.Меркель на совместном брифинге с П.Порошенко по окончанию встречи в четверг в Киеве.

Вместе с тем, канцлер Германии отметила, что санкции могут быть смягчены, если будет прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.



"На пресс-конференции было сказано, что минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени – отход назад… К сожалению, нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия", - сказала А.Меркель.

