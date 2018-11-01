Украина и Германия осуждают нелегитимные выборы в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель осудили проведение нелегитимных выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



"Мы скоординировали с наши подходы по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией. Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с А.Меркель по окончанию встречи в четверг в Киеве.



"И это не первая попытка Российской Федерации подорвать минский процесс", - подчеркнул П.Порошенко, отметив, что "эти выборы никчемными и не никогда не будут признаны мировым сообществом".



Глава Украинского государства в очередной раз подтвердил приверженность минским договоренностям и первоочередность выполнения компонента безопасности для перехода к политической компоненте.



"Я подтвердил преданность Украины минским соглашениям и готовность Украины выполнять те обязательства, где нужно обеспечить компонент по безопасности минских соглашений для того, чтобы переходить к политическому компоненту", - сказал президент.



П.Порошенко подчеркнул, что Рада сделал важный шаг, продлив действие закона об особом статусе ОРДЛО, и подчеркнул, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут проходить только по украинскому законодательству после обеспечения безопасности в регионе.



Как сообщалось, на 11 ноября назначены выборы глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

