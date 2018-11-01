"Укрпошта" начала сокращение админперсонала на 30%

ПАО "Укрпошта" запустило программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.



Как сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на пресс-конференции в Киеве в четверг, он подписал соответствующий документ утром 1 ноября и обратился к профсоюзам с соответствующим уведомлением.



"Это 30% фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. И это не топ-менеджмент. Административно-управленческим персоналом считаются и бухгалтера, и айтишники, и другие. А потому да, это 30% фонда оплаты труда непроизводственного персонала", - подчеркнул он.



По словам И.Смелянского у компании все еще есть месяц, который позволяет дождаться согласования нового тарифа по доставке пенсий, что позволит не реализовывать все запланированные сокращения.



Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения "Укрпоштой" доставки пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функцией.



В сентябре гендиректор "Укрпошты" И.Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что компания планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.



Ранее И.Смелянский неоднократно заявлял об убыточности услуги по доставке пенсий для "Укрпошты" и необходимости пересмотра тарифа на доставку пенсий.

