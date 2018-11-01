В Украине закроется еще один банк

В течение ближайших двух месяцев прекратит существование еще один украинский банк. Об этом НБУ сообщает в октябрьском Обзоре банковского сектора. Однако, название банка не сообщается.



"До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)", - говорится в обзоре.



Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работало 79 банков.



Отмечается также, что концентрация в секторе не изменилась. "На 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения", - говорится в обзоре.

