Количество случаев заболеваемости корью в 2018 возросло в 17 раз

Количество случаев заболеваемости корью за январь-сентябрь 2018 года возросло в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.



За последнюю неделю заболело 1319 человек, а с начала года - более 35 тыс., из которых 22,995 тыс. не были вакцинированы.



Для преодоления вспышки кори Министерство здравоохранения обеспечило закупку достаточное количество вакцин - по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине в наличии 713,857 тыс. доз вакцины КПК.



Как сообщалось, количество зафиксированных в Европе случаев заболеваемости корью в январе-июне 2018 года составило 41 тыс., более половины из них - 56% - пришлось на Украину.

