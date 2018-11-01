Украина уже экспортировала агропродукции на $13 млрд

Экспорт агропродукции из Украины в январе-сентябре 2018 года составил $12,9 млрд. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.



"По результатам девяти месяцев 2018 года показатели экспорта продемонстрировали незначительное уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако объемы урожая дают нам все основания ожидать результаты (экспорта - ред.) не хуже уровня по итогам прошлого года", - отметила замглавы Минагрополитики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.



По данным Минагропрода, первое место в аграрном экспорте занимают страны Азии (43,5%, топ-импортерами являются Индия, Китай и Турция), второе место - страны ЕС (31,8%, больше всего экспортируется в Нидерланды, Польшу и Италию). Существенная доля экспорта приходится также на страны Африки (13%, основными импортерами являются Египет, Тунис и Марокко).



Как доложили в министерстве, среди экспортируемых товаров наибольшие доли традиционно приходятся на зерновые (37%), масло (24,1%) и семя масличных (10,3%).



При этом 22,5%, или почти $3 млрд приходится на масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое, 17,7% ($2,3 млрд) - на кукурузу, 15,5% ($2 млрд) - на пшеницу.



К тому же, сообщается, что объемы экспорта в этом году выросли в следующих категориях: семена рапса (+15,2%), мясо и субпродукты домашней птицы (+29,3%), яйца (+73,9%), горчичное и рапсовое масло (+83,9%), орехи (+79,4%), шоколад и другие продукты с содержанием какао (+21,3%), масло соевое (+18,3%), маргарин (+31,9%), кондитерские изделия из сахара (+20%), масло сливочное и другие жиры, изготовленные из молока (+16,3%), хлебобулочные, кондитерские изделия (+12%), натуральные виноградные вина (+46, 5%).

