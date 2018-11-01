Число жертв непогоды в Италии возросло до 17 человек

В Италии за день жертвами непогоды стали четыре человека, что довело общее число погибших до 17, сообщает в четверг итальянская газета "Репубблика".



В области Валле-д'Аоста погибли два человека после падения дерева на автомобиль, в котором они находились. В области Трентино - Альто-Адидже в больнице скончался мужчина, который ранее пострадал от падения дерева. В этой же области из-за непогоды погиб 81-летний мужчина, после падения с крыши своего дома.



Хуже всего погодные условия в области Венето, там объявлен "красный уровень опасности". Накануне глава региона Лука Дзайа оценил ущерб, нанесенный области сильными дождями и ветром в 1 млрд евро.



"Оранжевый" уровень опасности в областях Лацио, Лигурия и на Сицилии, "желтый" - в Пьемонте, Тоскане и Кампании.



В Венеции ожидается повышение уровня воды к 16.30 местного времени , он может достигнуть 110 см. В понедельник уровень воды в Венеции достиг своего максимума - 156 см.



Непогода не отступит и в пятницу, пишет газета. Дожди и грозы ожидаются в областях Лацио, Тоскана, Умбрия и Эмилия-Романья.

