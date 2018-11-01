Кучма считает маловероятным, что США согласятся участвовать в Минском формате

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма считает маловероятным изменение минского формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе за счет США.



"Я не думаю, что что-то из этого выйдет. Но предложение хорошее. То, что Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко – ИФ) выступил с таким предложением, - спасибо ему за это", - сказал Л.Кучма журналистам в Харькове в четверг.



Вместе с тем он высказался за использование всех возможностей "Если есть возможность еще кого-то пригласить, - с большой радостью. Но я не думаю, что кто-то еще захочет. Вы что, думаете, что Трамп захочет? Его надо поблагодарить, что Курт Волкер делает очень большую позитивную работу для Украины. Но другого ничего не будет. Они скажут, что мы уже принимаем участие", - пояснил свою позицию Л.Кучма.



Он также скептически оценил перспективы включения Евросоюза в Минский формат. "Если хочет Европейский Союз поддержать Украину, ему не надо входить в этот формат. У него и так есть возможности сделать все, что необходимо. Пусть только делают. Но вы видите, какие противоречия сегодня огромные в Европейском союзе. И надеяться, что он назначит кого-то уполномоченного принимать непосредственное участие, не надо", - сказал Л.Кучма.



Как сообщалось, 31 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости вовлечения США в переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. "Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели", - сказал А.Лукашенко.



1 ноября председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что к переговорному процессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины должны подключиться США и Евросоюз. "Я убежден, что США должны быть за столом переговоров, и Евросоюз в целом должен быть представлен за столом переговоров", - заявил В.Ишингер.

