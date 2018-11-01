В пятницу и субботу в Украине сохранится теплая и сухая погода

Погода в Украине в ближайшие сутки, 2 ноября, почти не изменится: в поле высокого атмосферного давления сохранится сухая и теплая погода, хотя температура в большинстве регионов станет немного ниже, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу по всей Украине - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях 0-5° тепла, днем 9-14° , на Прикарпатье и юге Одесской области 16-18°; на Закарпатье ночью 7-12, днем около 20°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17 градусов тепла в 1926 году, а самая низкая - ночью на отметке 10,4 градусов мороза в 1979 году.



В субботу, 3 ноября, в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, в восточной части около 0°; днем 9-14° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны до 18°; на Закарпатье ночью 6-11°, днем около 20°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 10-12°.

