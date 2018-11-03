Википедия забанила Фьюри из-за редактирования статьи о Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что Википедия забанила его за редактирование страницы об украинском экс-чемпионе Владимире Кличко.



Об этом пишет Новое время со ссылкой на AS. Британец рассказал, что делал это несколько раз, поскольку хотел доказать, что на Википедии каждый может писать, что вздумается.



«На моей странице кто-то все время ставит статус «закончил карьеру». А я не закончил. Я исправляю статус на активный, а он все время меняет его обратно. Очевидно, кто-то очень хочет, чтобы я ушел из бокса. Скорее всего, это кто-то из Лондона», - сказал Фьюри, намекая на своего соотечественника и действующего чемпиона мира по четырем версиям Энтони Джошуа.



В июне Фьюри вернулся в ринг спустя 2,5 года, победив нокаутом албанца Сефера Сефери. Спустя два месяца британец единогласным решением судей одолел итальянца Франческо Пьянету.

