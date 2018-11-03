НБУ оценивает рост ВВП Украины в III кв. в 3,1%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует замедление роста экономики Украины в третьем квартале 2018 года к аналогичному периоду 2017 года до 3,1% с 3,8% по итогам второго квартала. Соответствующая предварительная оценка приведена в октябрьском "Инфляционном отчете", обнародованном на веб-сайте центробанка.



"В третьем квартале 2018 года рост экономики Украины несколько замедлился (до 3,1% г/г по оценкам НБУ) на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики. В частности, на показателях сельхозсектора негативно отразилось снижение урожайность ранних зерновых. В свою очередь рост промышленности сдерживало ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях, а также осложнение грузовых перевозок", - указанно в документе.



По данным центробанка, эти же факторы тормозили увеличение экспорта.



В то же время, добавляет НБУ, продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов, что вместе с ростом заработной платы и социальных выплат стимулировало потребительский спрос и импорт.



В результате дефицит текущего счета платежного баланса существенно расширился (за январь-август до $2,1 млрд). Дополнительным фактором расширения дефицита было увеличение объемов выплат дивидендов.



Как сообщалось, Всемирный банк в начале октября ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%. Спустя неделю Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 год ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 год - до 3,4% с 4%.



Согласно консенсус-прогнозу, составленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) в сентябре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%. Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" построен на прогнозе роста экономики в следующем году на 3%.



НБУ прогнозирует рост ВВП в текущем году на уровне 3,4%, в 2019-м – 2,5% и 2020-м – 2,9%.

