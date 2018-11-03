Киев направил Facebook запрос из-за масштабной утечки данных украинцев

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис американской компании Facebook из-за сообщений об утечке данных 257 тысяч ее пользователей, среди которых много украинцев. Об этом чиновник сообщил в пятницу, 2 ноября, на своей странице в Facebook.



"Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил", - отметил замминистра.



Ранее в СМИ сообщалось о публикации хакерами в открытом доступе данных о 257 тысячах пользователей. Кроме того, в 81 тыс. аккаунтов были доступны даже личные сообщения.



"Наиболее активно представлена ​​Украина - 47 тысяч пользователей", - заявил журналистам глава службы обеспечения безопасности британской компании Digital Shadows Ричард Голд.



По его словам, всего на сайте было почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и стран СНГ.

