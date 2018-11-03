Гибридные санкции Путина

Нация со смехом и шутками восприняла введение так называемых «санкций» со стороны «ржавой бензоколонки». «О, яипу, Гаврилюк не сможет работать на стройках народного хозяйства РФ после завершения депутатских полномочий!», «Да наш козак все свои сбережения держит в Дюбаях!», «А вместо лидера С14 какого-то галериста обложили, тупые мордоровцы», «Черновецкого-то за что? Он только недавно из больницы вышел». «Отцы» европейской Украины тоже изощрялись в остроумии.



Секретарь Совбеза Александр Турчинов с солдатской простотой рассказал известную украинскую притчу о ежике и голой жопе, причем провел впечатляющую аналогию с санкционным списком. Ирина Геращенко, которая попала под кремлевскую раздачу вместе со всем президиумом Рады, включая Андрея Парубия, отреагировала со скоростью, которая опережает полет мысли. По ее мнению, только настоящие патриоты попадают в список, а те, кого там нет – пособники Кремля. Как-то так получилось, что в перечне нет главкома, премьера и этого, маленького, в приспущенных, но подвернутых штанах… Ах да, Климкина. Зав отделом внешних сношений наций. По версии Геращенко, они как бы не совсем достойны санкций.



322 фамилии, 68 организаций. Практически все отчитались о том, что не имеют в РФ ни одной копейки, ни одного кусочка ценной бумаги и вообще сосредоточены исключительно на процветании европейской нации. Как только в кармане заваляется лишняя сотка баксов, сразу же вкладывают ее в производство органического украинского хамона из мяса счастливых свиней.



Чудовищным усилием воли нашему вождю удалось сдержать себя и не наградить высшими церковными орденами всех сынов и дочерей нации, попавших в «путинский список».

Артур Герасимов рассказал массам, что введение санкций – это, на самом деле, вовсе не введение санкций. Речь идет о «предвыборной технологии для влияния на результаты выборов в Украине». «Санкционный список является операцией прикрытия пророссийских кандидатов перед выборами»

Меня потрясло официальное заявление компании «Укрспирт». Введение санкций их настолько развеселило, что они ответили на происки Кремля производством отечественного спиртосодержащего топлива. Путин промахнулся! Гарант нации, счастливо улыбаясь, сообщил в стиле Геращенко, что наличие фамилии украинца в списке является «государственной наградой». Чудовищным усилием воли нашему вождю удалось сдержать себя и не наградить высшими церковными орденами всех сынов и дочерей нации, попавших в «путинский список».Знаете, так приятно было наблюдать единение фигурантов вокруг общих европейских ценностей, которые все они разделяют. Улыбки, счастливый истерический смех, шквал остроумия относительно жопы с ручкой, визг и дружеские объятия партнеров по списку.Когда количество компаний и физических лиц, на которых санкции вообще не действуют, перевалило официальное число субъектов и объектов «путинских репрессий», начался странный процесс. В медиа-поле появился Игорь Коломойский и нагадил на праздник нации. Его долго не было слышно, ходили глухие слухи о каком-то переезде с берегов Женевского озера в одну жаркую страну. Не важно. Так вот, по мнению Игоря Валерьевича, чьи ставленники сегодня занимают первую и вторую строчку в условном президентском рейтинге, санкционный список Россия согласовывала с украинской стороной. Именно поэтому его имени нет среди лиц, достойных высшей награды нации. Якобы главком собственноручно вычеркнул «личного врага Путина» из списка. За что?!! Виктора Пинчука отымели по полной, вместе с СТБ и компанией StarLightMedia, что свидетельствует об «испорченных отношениях» между главкомом и Пинчуком. Сразу же появилось сразу два заявления StarLightMedia, в которых подчеркивается: никто из сотрудников этой исключительно расово чистой структуры не имеет родственников в России, все проекты компании направлены на «развитие Украины», ребята рубля в руках не держали. Некая Елена Плахова, чуть не плача, рассказывала, как дружно идет в одну ногу вместе со страной.Уверен, что мы опять столкнулись с очередной гибридной информационной агрессией Кремля. Началось жесткое выяснение отношений между теми, кто попал в список, и теми, кто по каким-то провокационным причинам «пролетел». Хотя санкции вообще не действуют, эксперты начинают осторожно ванговать о «неких последствиях», в первую очередь для торговых сетей. Адвокат юридической компании «Ильяшов и Партнеры» Иван Божко начал нагнетать по поводу различия терминов «организация» в российском и украинском законодательстве. Поэтому действие санкций не ограничено существующими списками. Зачем нации знать подобные тонкости? Все же понимают, что ежика голой жопой напугать невозможно. Мы крупнейшие специалисты в этой области, поскольку именно через это место мы идем к статусу мировой сверхдержавы. Разве я не прав? Зачем слушать Коломойского? Он же явно выступает с провокационным заявлением. Его цель – подорвать единство в рядах лучших сыновей и дочерей нации, попавших в «кремлевский список». Включая, естественно, сына и дочь американского народа, афганско-подданого и одного украинца, имевшего неосторожность родиться в Польше.К сожалению, гибридный санкционный план Путина сработал. Лидер президентской фракции в Раде Артур Герасимов рассказал массам, что введение санкций – это, на самом деле, вовсе не введение санкций. Речь идет о «предвыборной технологии для влияния на результаты выборов в Украине». «Санкционный список является операцией прикрытия пророссийских кандидатов перед выборами». Конец цитаты. Минуточку! Я что-то неправильно понял? По версии гаранта, список – это, с…ка, символ доблести и чистоты лучших представителей великой, но древней нации. Огромная честь туда попасть. Если ты не в списке, то твоя жизнь и борьба с Россией прошли напрасно. Все попало туда, под чем ежики не боятся лежать. Естественно, есть исключение из правил. Но только одно, и связано оно с именем того, кто принес нации томос. Однако как же быть с операцией «прикрытия»? Выходит, весь этот сыр-бор затеяли для того, чтобы отмазать Юлию Владимировну от Кремля? Для кого же еще проводить «операцию прикрытия», как не для нее? Мнения лучших украинских аналитиков по этому вопросу разделились. Одни стали на сторону Игоря Валерьевича и начали прозрачно намекать на причастность АП к кремлевским санкциям. Другие нашли в списке примерно два десятка агентов ФСБ.Стройная концепция «нация сплотилась перед санкциями» дала трещину. Если быть честным, то она рассыпалась уже на второй день. Ну как могут честные украинцы находиться в одном списке с представителями «кремлевской колонны»? Вот в чем виноват Гаврилюк? Он же как обычное домашнее животное: попал в уютную обстановку, тепло, кормят, дают денег в Фонд. А его взяли за бывший оселедец и макнули головой в список. О чем это говорит? О беспредельном коварстве Кремля, который не остановится ни перед чем, чтобы достичь своих имперских целей. Не бывать этому! 22 новых рейса сегодня стартовали из аэропортов Украины! Сбылась мечта президента: безвизовые украинцы массово потянулись на юг перед холодами. Это свидетельствует о том, что нация осознала – дешевый газ может быть только в российской клетке. Поскольку такого никогда не будет, надо лететь в теплые края.