В Крыму выпустили из СИЗО трех украинских рыбаков

Капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на аппарат омбудсмена полуострова.



"Он вышел на свободу вчера в восемь вечера. Виктору Новицкому изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.



Кроме того, меру пресечения - с содержания под стражей на подписку о невыезде - изменили еще двоим украинским рыбакам, задержанным в сентябре за незаконное пересечение границы.



"Член исполнительного совета Европейского института омбудсмена Нина Карпачева решила проблему материального обеспечения украинцев на территории Крыма", - сказали в аппарате омбудсмена.

