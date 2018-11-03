НАПК назвало крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по предупреждению коррупции объявило о топ-нарушениях антикоррупционного законодательства в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН. “Национальное агентство по предупреждению коррупции назвало топ-список должностных лиц, в отношении которых НАПК в октябре установило нарушения антикоррупционного законодательства”, — говорится в сообщении.



В составленный НАПК список вошли:



1. Народный депутат Вадим Новинский: недостоверно задекларировал принадлежащее ему имущество в декларациях за 2015 и 2016 годы — на сумму свыше 8,6 миллионов гривен в каждой декларации. В отношении депутата составлено и направлено в НАБУ 2 обоснованные вывода о выявленных признаках уголовного преступления.



2. Начальник ГУ Государственной миграционной службы в городе Киеве Татьяна Беляк: указала недостоверную информацию в декларации 2015 года на сумму более 8,6 млн грн, за 2016 — на сумму свыше 1,5 млн грн, за 2017 — более 1,6 млн грн. Составлены 3 обоснованных вывода на общую сумму нарушений 11,7 млн грн, которые переданы в НАБУ.



3. Председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко: в декларации подал недостоверные сведения на сумму более 388 тыс. грн, что составляет 242 прожиточных минимума для трудоспособных лиц. В отношении чиновника составлен и направлен в суд админпротокол. Отметим, что за декларирование недостоверных сведений на сумму более 250 прожиточных минимумов наступает уже уголовная ответственность.



4. Судья Верховного Суда Украины Александр Потыльчак: задекларировал недостоверные сведения на сумму более 303 тыс. грн, в связи с чем в суд был подан админпротокол.



5. Заместитель Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина: несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2017 год. Соответствующий протокол направлен в суд.



Отметим, что нарушения должностными лицами норм антикоррупционного законодательства влечет за собой дисциплинарную и уголовную ответственность. Так, 30 октября прокуратура города Киева объявила подозрение в незаконном обогащении одному из руководителей Управления уголовного розыска столичного главка полиции Михаилу Швалюку. В его отношении НАПК 22 августа направило два обоснованных вывода в ГПУ. Должностному лицу инкриминируется незаконное обогащение на 55 тысяч долларов.

