На выходных в Украине сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 3 ноября, температурный фон в Украине кардинально не изменится, существенных осадков не будет, сообщает Укргидрометцентр. Ветер в субботу ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 9-14° тепла, на западе страны и юге Одесcкой области до 18°; на Закарпатье ночью 7-12°, днем 17-22°. В Киеве в субботу без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,6 градусов тепла в 1984 и 1999 годах, самая низкая ночью – на отметке 12,7 градусов мороза в 1979 году.



В воскресенье, 4 ноября, в Украине без осадков, лишь на северо-востоке местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в Прикарпатье и Одесской области до 16°; на Закарпатье ночью 5-10, днем 18-21°.



В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.Температура ночью 5-7°, днем около 10°.

