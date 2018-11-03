Порошенко: Из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы

Из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, из них больше всех будет делать лоукостер Ryanair – 12 из Киева и 5 со Львова, заявил президент Украины Петр Порошенко



"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу, когда вводили безвизовый режим. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвизовые действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.



Кроме того, по словам главы украинского государства, новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom та Atlasglobal.

