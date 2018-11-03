Турчинов назвал цель ракетных стрельб у Крыма

Целью ракетных учений вблизи Крыма была отработка системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 2 ноября.



По словам Турчинова, "целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и задач на разработку новых средств противовоздушной обороны".



По данным СНБО, учения с боевыми стрельбами прошли на полигоне ВСУ Ягорлык в Херсонской области. В стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, Бук, Тор, Оса-АКМ и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ.



Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших модернизацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Турчинов отметил, что украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, "а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики".

