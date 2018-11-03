Меркель обсудит в Варшаве вопрос о репарациях и тему "Северного потока 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в пятницу с визитом в Польшу, сообщает агентство Associated Press.



По прибытии А.Меркель в Варшаву ее встретил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



Ожидается, что основной темой переговоров между двумя лидерами станет вопрос о выплате Германией Варшаве репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению польских властей, Германия обязана выплатить Польше около $850 млрд. В Берлине, в свою очередь, считают, что у Польши нет законных оснований для требования выплаты этой суммы.



Помимо этого, М.Моравецкий и А.Меркель обсудят негативное отношение Польши к реализации проекта "Северный поток 2", отмечает агентство.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает закрытым вопрос о послевоенных репарациях со стороны Берлина. По словам А.Дуды, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован". В частности, он указал на Варшаву, которая "была снесена до основания" немецкими войсками.

