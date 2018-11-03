«Не-Хугово»: а без США-то мира нет...

Нет, что ни говори, а украинская действительность подчас странно воздействует на иностранцев. Слепит их. Вот, например, в Украине, на ее юго-востоке, в Донбассе все борются за мир, отражают «агрессию России», а замглавы спецмониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг, уходя в отставку, заявил, что не видел на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР никаких агрессивных и регулярных российских войск. Нашивки видел, а вот солдат нет. «Не-Хугово», да? Все, особенно Ирина Геращенко, видели, а он нет. Наверное, свет помешал.



Тот, который Хуг увидел в конце тоннеля. «Я ухожу, – сказал он на прощание, – с чувством тревоги и печали. Однако я ухожу и с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закоренелый, не замерший и не замороженный – его можно закончить, приняв решение».



Как закончить дело миром? В мире, похоже, коллективно рождается ответ на это вопрос: без США никак. Нет, гарант украинской нации и федеральный канцлер Германии на вчерашней встрече в Киеве почти в один голос заявили, что мир в Донбасс принесет только «Минск-2». И тоже «не-Хугово» у них получилось, почти в унисон

Леонид Кучма, правда, скептически оценивает участие США в установлении мира в Донбассе. По его словам, расширение и «минского» и «нормандского» форматов переговоров маловероятны. Потому что США, которые предпочитают рулить закулисно, к этому не готовы. И потому, что это американцам и на фиг не нужно, так как война в Донбассе – это отличный инструмент давления на Россию

Но как закончить дело миром? В мире, похоже, коллективно рождается ответ на это вопрос: без США никак. Нет, гарант украинской нации и федеральный канцлер Германии на вчерашней встрече в Киеве почти в один голос заявили, что мир в Донбасс принесет только «Минск-2». И тоже «не-Хугово» у них получилось, почти в унисон. «...Минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру, но время от времени – отход назад… К сожалению, нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам следует активизировать усилия», – сказала она. «Я подтвердил преданность Украины Минским соглашениям и готовность Украины выполнять те обязательства, где нужно обеспечить компонент по безопасности Минских соглашений, для того чтобы переходить к политическому компоненту», – сказал он.И все похлопали. Но только из вежливости. Потому что в это же время были произнесены, кажется, главные слова на эту тему. На встрече в Минске Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в минувшую среду президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Донбасс «идут поставки противозенитного, ракетного и летального оружия», а значит, приближается «радикальный сценарий». А потом и констатировал: «По нашим данным, завозят современное оружие, которое способно вести противоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе, нейтрализуют всякие спутники и прочие средства. Осталось только ядерное оружие туда завести, и война обеспечена. ...На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни «нормандская четверка», ни Трехсторонняя контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ни формат Волкер–Сурков. ...Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол США, вряд ли мы достигнем цели».Присутствующий там же председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, кажется, внутренне аж подпрыгнул от радости. «Я убежден, что США должны быть за столом переговоров, и Евросоюз в целом должен быть представлен за столом переговоров», – с готовностью подыграл он «бацьке». И Ишингера можно понять. Еще бы – выпала такая возможность разделить ответственность Европы. И не с кем-нибудь, а с теми, кто во многом и рулит извне событиями в Донбассе. Европа, что называется, гребет, но не выгребает, несет убытки и остается виноватой, а США воду мутят, но ответственности не несут. А тут такое предложение!Очень удачно оно (предложение) совпало и заменой Хуга на его посту. Сменщиком «ослепленного в тоннеле» швейцарца стал стопроцентный британец Марк Этерингтон, до этого уже работавший в той же должности в СММ ОБСЕ, но сильно не отсвечивавший. А теперь вот пригодился. Более того, со своим послужным списком он абсолютно вписывается в возможные американские сценарии разрешения войны в Донбассе. Этерингтон – не просто отставной британский военный, шесть лет прослуживший десантником и умиротворявший Северную Ирландию, где Великобритания вела многолетнюю войну с сепаратистами. После военной службы Марк работал на урегулировании конфликтов сначала на Балканах – в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово. Потом в Ираке, в Афганистане и Южном Судане. И везде он, как вы понимаете, работал в русле американской политики. В Ираке после вторжения туда войск США и международной коалиции он от Великобритании даже был назначен в коалиционную временную администрацию Ирака – переходное правительство, которое приняло на себя ответственность за власть в стране после вторжения. И работал губернатором провинции Васит, где и получил первый опыт общения с украинцами – эта провинция была зоной ответственности украинского миротворческого контингента в Ираке.Но главное, повторю, то, что мистер Этерингтон – стопудовый проамериканец, верный союзник США в видении мира. К тому же командор рыцарского Ордена Британской империи за миротворчество. Он даже написал документальную книгу «Мятеж на берегах Тигра», о которой и об авторе британская газета «Гардиан» написала: «Мужество, интеллект, строгость мысли, скептицизм и даже идеализм автора видны везде. Его понимание региона, процесса восстановления Ирака и, в особенности, лимитов применения и использования военной силы делают его превосходным проводником».И вот теперь этот «проводник Марк» приходит в Донбасс, где все может поменяться. В том числе и по месту его работы в СММ ОБСЕ. Миссия может поменять статус, если будет принято решение, что под ее эгидой отдельно или совместно с ООН будет создана миротворческая миссия для урегулирования ситуации в Донбассе. Видение этой миссии, как вы понимаете, разное. Россия видит в ней охрану миссии ОБСЕ на линии разграничения. Украина хочет, чтобы миротворцы ООН поработали полицейскими, которые зачистят территорию ЛДНР по «хорватскому сценарию». А вот США и близки к Киеву, и хотят, чтобы «голубые каски» еще и поработали временной администрацией. В Донецке и Луганске говорят, что если к ним явятся именно такие проамериканско-киевские «миротворцы» – с оружием руках, то ополченцы тоже встретят их огнем. Но, в принципе, несложно догадаться, какой точки зрения будет придерживаться мистер Этерингтон, несмотря на свои хваленые «мужество, интеллект, строгость мысли, скептицизм и даже идеализм». Ну, почему-то так кажется...А значит, США действительно могут-таки «войти» в Донбасс. Если захотят, конечно, поддержать востребованный тренд. Экс-президент Украины и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма, правда, скептически оценивает участие США в установлении мира в Донбассе. По его словам, расширение и «минского» и «нормандского» форматов переговоров маловероятны. Потому что США, которые предпочитают рулить закулисно, к этому не готовы. И потому, что это американцам и на фиг не нужно, так как война в Донбассе – это отличный инструмент давления на Россию. И на Европу параллельно. И в этом есть своя сермяжная правда, подтвержденная многолетним опытом. Но не Кучма тут решает, а люди-то все настойчивее требуют от США: войдите и все порешайте.Так что все как-то подвисло. Упомянутый «мюнхенский безопасник» Ишингер, призвав американцев, пошел на попятную и заявил, что об урегулировании в Донбассе, не исключено, придется говорить после того, как в Украине может появиться новое руководство. «Нам придется проявить терпение и подождать пять месяцев», – недвусмысленно намекнул он на президентские выборы в марте 2019 года. Лукашенко его как бы поддержал: «Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе при желании могло бы быть уже давно найдено». Но, с другой стороны, желание может появиться гораздо раньше: уже 11 ноября сего года в Париже могут встретиться президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Вот они-то все и могут порешать: кто войдет в Донбасс, а кто оттуда выйдет. И в Париже им обязательно скажут: «Се ля ви»...