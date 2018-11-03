Российские санкции в отношении Украины необоснованны – ЕС

В Европейском Союзе убеждены, что санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц необоснованны и направлены на обострение конфликтной ситуации.



"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Представительства ЕС в Украине в пятницу.



Как сообщалось, с 1 ноября Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции, - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и др.

