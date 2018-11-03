КСУ не стал рассматривать запрет на продажу земли

Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление группы народных депутатов об отмене запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.



Так, Большая палата КСУ на заседании 1 ноября рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 69 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пунктов 14, 15 Раздела Х Переходные положения Земельного кодекса Украины



"Вынесено постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.



Таким образум, КСУ во второй раз отказал в открытии производства об отмене моратория на торговлю землей.

