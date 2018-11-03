В Одесской области мужчину посадили на три года за кражу собаки

В Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год за похищение собаки. Как сообщает пресс-служба областной полиции, речь идет о 29-летнем жителе Беляевского района.



В конце июля в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что с закрытого вольера на территории ее домовладения неизвестный похитил восьмимесячного собаку породы американский питбультерьер. Стоимость животного заявительниц указала в три тысячи гривен.



Полицейские начали поиски. Были опрошены потерпевшая, ее соседи и знакомые. Как оказалось, один из знакомых заявительницы недавно выражал свое восхищение породистой собакой.



"В ходе беседы этот человек признался, что ночью проник в вольер, похитил животное и позже перепродал ее за полторы тысячи гривен. Правонарушителю было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Собаку вернули владелице", – уточнили правоохранители.



При рассмотрении дела суд учел положительную характеристику с места жительства подсудимого, его чистосердечное раскаяние и активное сотрудничество со следствием и назначил наказание три года лишения свободы с испытательным сроком один год.

