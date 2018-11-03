В ГПУ заверили, что в Украине стало меньше преступлений

В Украине в январе-сентябре 2018 года уменьшилось количество уголовных преступлений на 13% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время оперативного совещания в ГПУ, передает УНН.



"Статистика и отчеты за три квартала работы в этом году свидетельствуют преимущественно о положительных тенденциях противодействия преступности. По стране: на 13% зарегистрировано меньше уголовных преступлений. Количество совершенных уголовных преступлений на 10 тыс. населения наименьшая за последние 6 лет", - сказал он.



Луценко, в частности, рассказал, что за январь-сентябрь 2018 года уменьшилось на 14% количество совершенных тяжких преступлений, на 8% - средней тяжести, меньше на 3% совершено умышленных убийств, на 8% - против общественной безопасности, из них на треть терактов, на 5% меньше разоблачено правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, на 13% меньше преступлений против собственности.



Также, отметил Генпрокурор, согласно статистике, стабильным является уровень раскрытия уголовных преступлений, который составляет около 40%.

