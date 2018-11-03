Розенко призвал власть Египта закрыть порты для грузовых судов из Крыма

Вице-премьер Украины Павел Розенко призвал египетские власти закрыть свои порты для грузовых судов из аннексированного Крыма.



"Украина сейчас переживает непростое время, связанное с агрессией, которую начала Россия против нашего государства. В этой нелегкой борьбе за независимость и территориальную целостность нам очень важна и поддержка африканского континента и Египта в частности. От имени украинской стороны я обращаюсь к власти Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заход в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконные загрузки в Крыму", - сказал П.Розенко на встрече с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта доктором Сахар Наср, сообщается на сайте Кабинета министров в пятницу.



По его словам, для Украины это очень чувствительный вопрос. "Мы еще раз просим египетскую сторону его рассмотреть. Ведь международное право и мы рассматриваем это фактически как ведение контрабандной деятельности", - подчеркнул вице-премьер.



На встрече стороны также обсудили активизацию двусторонних контактов и расширение сотрудничества во всех сферах - от сельского хозяйства до восстановления сотрудничества в военной сфере, космической отрасли и др.

