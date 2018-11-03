Эксперты МВФ едут в Киев для обсуждения госбюджета

По обращению украинского правительства на следующей неделе Киев посетит команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год. Соответствующее заявление сделал в Киеве 3 ноября постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.



“По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда”, — заявил Люнгман.



Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

