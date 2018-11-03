Акции Apple обвалились

Капитализация компании Apple упала ниже 1 триллиона долларов из-за разочаровывающего прогноза продаж в 4 квартале, сообщает Reuters.



Apple Inc предупредила, что продажи в праздничном квартале, вероятно, не оправдают ожиданий Уолл-стрит, что глава компании Тим Кук объяснил слабостью на развивающихся рынках и валютными издержками.



Разочаровывающий прогноз самой дорогой в мире технологической компании привел к падению акций Apple на 7 процентов, лишив компанию примерно 70 миллиардов долларов рыночной капитализации, которая опустилась ниже 1 триллиона долларов.



Прогноз также может усилить беспокойство инвесторов о технологических компаниях, акции которых подверглись распродаже из-за не оправдавших ожидания результатов Amazon и Alphabet.



Apple ожидает получить выручку в диапазоне от 89 миллиардов долларов до 93 миллиардов долларов в первом финансовом квартале, который завершится в декабре.

