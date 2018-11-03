Алека Болдуина задержали за драку из-за места на парковке

Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения в нападении и оскорблении 60-летнему американскому актеру Алеку Болдуину после того, как он якобы ударил мужчину во время спора из-за места на парковке, сообщает BBC News. Алек Болдуин назвал выдвинутые обвинения ложными.



Предполагаемая ссора произошла 2 ноября на Манхэттене. В полиции сообщили, что, по утверждению Болдуина, член его семьи держал для него место на парковке, когда туда приехал другой человек. Во время стычки 49-летний мужчина, имя которого не раскрывается, получил травму челюсти, после чего его увезли в больницу, сообщает CNN.



Спустя два часа после задержания Алека Болдуина отпустили из полиции, сообщает CNBC. Он должен явиться в суд 26 ноября.



Президент США Дональд Трамп, которого Болдуин изображает в комедийном шоу Saturday Night Live, сказал, комментируя задержание актера: «Я желаю ему удачи».



В 2014 году Алека Болдуина задержали за езду на велосипеде против правил по улице с односторонним движением. Тогда актер накричал на полицейского и его обвинили в хулиганстве. В 1995 года Болдуина обвинили в избиении фотографа в рамках самообороны, но суд оправдал его.

