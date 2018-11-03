Порошенко и Варфоломей подписали соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом

Президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине.



Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины в субботу.



"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с Варфоломеем в Стамбуле.



Глава Украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.



П.Порошенко заверил, что Украина будет делать все возможное, чтобы как можно быстрее Украинской православной церкви был предоставлен Томос об автокефалии.



"Я призываю украинцев молиться. Молиться за мир, молиться за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы господь не допустил крови", – сказал президент.



Он также поблагодарил Вселенского патриарха за теплую и" полной мудрости встречу".



Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: "Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".



Он назвал историческим моментом подписание соглашения о сотрудничестве между Вселенским патриархатом и Украиной.



Патриарх Варфоломей также высказал уверенность, что решение об автокефалии объединит всех православных в Украине. "Мы убеждены, что решение об автокефалии приведет к единству всех православных в Украине… и новая автокефальная церковь объединит всех верующих православных в Украине", - отметил он.



Вселенский патриарх поблагодарил за решение Верховной Рады Украины об использовании Андреевской церкви в Киеве в качестве резиденции Константинополя. "Я благодарю за прекрасный храм Святого Андрея, который нам передали в Киеве, для постоянного представительства матери-церкви в Украине", - сказал патриарх Варфоломей.



Он также сообщил, что в ближайшее время намерен приехать с визитом в Украину: "Молю господа, чтобы в ближайшее время я снова посетил вашу прекрасную землю".



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Администрации президента, подписанное П.Порошенко и Патриархом Варфоломеем соглашение предусматривает сотрудничество по созданию независимой православной церкви в Украине.



Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.



Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.



Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и снят запрет с главы Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарета, предстоятеля УАПЦ митрополита Киевского и всея Украины Макария и их последователей.



По информации пресс-службы, упомянутые решения - это очередной шаг к получению Томоса, его предоставления прямо указано в Соглашении.



Теперь украинские епископы должны собраться на Собор и избрать предстоятеля.

