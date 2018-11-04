Порошенко: для Украины очень важна поддержка Турцией крымских татар

Для Украины важны поддержка Турцией украинского суверенитета и защита крымских татар, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Нам очень важна твердая и принципиальная позиция Турции по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четкая позиция по непризнанию незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, поддержка наших братьев – крымских татар, предоставление им защиты и четкой координации действий, включая совместные позиции в международных организациях", - сказал П.Порошенко во время выступления в Стамбульском университете в субботу, которое транслировалось на странице президента в соцсети Фейсбук.



Кроме того, по информации пресс-службы президента Украины, П.Порошенко отметил растущий товарооборот между Украиной и Турцией. "Каждый год товарооборот между нашими странами растет на 20% и есть надежда, что в 2018 году он может, наконец, достичь цифры 4 млрд (долл.– ИФ). Каждый год на 20% возрастает количество туристов, приезжающих из Украины в Турцию. И в этом году может достичь от 1,3 млн до 1,5 млн туристов", - сказал украинский президент.



По его словам, Турция была одной из первых стран, с которой Украина ввела не просто безвизовый режим, а предоставила возможность украинским и турецким гражданам посещать обе страны по ID-картам.



"Очень приятно, что мы видим не только украинских туристов на пляжах Анталии и Бодрума, на улицах Стамбула и Анкары. Но и турецких туристов мы постоянно видим на улицах Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова и по всей Украине. Это является ярким свидетельством и подтверждением того, что нашим гражданам очень комфортно, когда мы демонстрируем такие мощные темпы развития", - отметил П.Порошенко.



Он также сообщил, что сейчас в Турции в сфере образования работает 62 украинца, и огромное количество украинских студентов, изучающих турецкий язык.



Ректор университета Махмут Ак объявил о присвоении П.Порошенко звания почетного доктора политических наук. Главе Украинского государства вручили соответствующий сертификат и докторскую мантию.



Как сообщалось, П.Порошенко 2-4 ноября находится с официальным визитом в Турции.

