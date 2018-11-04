В Украине в воскресенье сохранится сухая и относительно теплая периода

В Украине в воскресенье, 4 ноября, сохранится сухая и тёплая, как для этого периода, погода, без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ночью и утром в воскресенье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в восточных областях около 0°; днем 10-15°, на Закарпатье 17-22°. В Киеве 4 ноября без существенных осадков, температура воздуха ночью 7-9° тепла, днём 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 ноября самая высокая температура воздуха днём была 14,9° в 1957 году, самая низкая ночью -12,2° в 1979 году.



В Украине в понедельник, 5 ноября, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9°, на Левобережье 0-5° тепла; днём в западных регионах и Одесской области 14-19°, в Закарпатье до 22 °, на остальной территории 8-13°.



В Киеве 5 ноября без существенных осадков, температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 9-11°.

