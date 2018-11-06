Лишний или недостаточный вес может укоротить жизнь

Медики провели исследование почти 2 миллионов человек, передает BBC. Оказалось, начиная с 40 летнего возраста, люди с весом, который укладывался в верхний диапазон здорового Индекса массы тела (идеальный показатель - 21), имели самый низкий риск смерти.



Но люди с весом, который был или аномально высоким, или аномально низким, рисковали умереть раньше положенного. Так, тучные мужчины и женщины живут на 4,2 и 3,5 года меньше соответственно. У мужчин и женщин с недостаточным весом сокращение продолжительности жизни составляло 4,3 и 4,5 года соответственно.



Продолжительность жизни сокращалась вследствие всех возможных причин, за исключением ДТП. Они включали рак, сердечно-сосудистые заболевания и болезни легких. По словам ученых, проблемы с весом обычно означают наличие иных проблем со здоровьем.

