В эфире CNN дважды грубо оскорбили Трампа

Политический обозреватель американского телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала президента США Дональда Трампа "расистской свиньей".



В круглом столе телеканала принимали участие телеведущий Крис Куомо и политические обозреватели – Стив Кортес и Ана Наварро, которая известна как жесткий критик действующего президента, несмотря на принадлежность к Республиканской партии.



В ходе дискуссии Наварро обвинила президента в расизме, а Кортес - свою оппонентку в уходе от обсуждения политической логики действий Трампа. В ответ обозреватель высказала грубые слова в адрес Трампа.



"Запишите меня в категорию тех людей, кто считает Трампа расистом. По его мнению, мексиканцы - преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити - ср... дыры. Он расистская свинья", - попыталась она перебить оппонента.



Когда ведущий дал ей слово, Наварро слово в слово повторила сказанное.

