Во Львове на съемках фильма зарезали человека

Во время съемок фильма 35-летний киевлянин, входивший в съемочную группу, ударил ножом прохожего, после чего тот умер на месте происшествия. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщили в прокуратуре Львовской области.



Отмечается, что инцидент произошел еще 31 октября, около 4:20. Между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение. Вследствие травмы потерпевший скончался на месте происшествия.



Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.



Действия злоумышленника квалифицировали по статье об умышленном убийстве.



"Львовская местная прокуратура №1 ходатайствовала в Галицком районном суде Львова о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с позицией прокуратуры", - добавили в пресс-службе прокуратуры.



Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия. За совершенное лицу грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

