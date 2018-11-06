В Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киенве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 377,9 (в 43-ю неделю - 396,2) и ниже эпидемического порога на 55,9%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



"За 44-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 11тыс. 199 больных гриппом и ОРВИ (за 43-ю неделю – 11тыс. 739) и наблюдается незначительное снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,6%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года", - говорится в обнародованном в понедельник пресс-службой горадминистрации сообщении.



В информации отмечается, что снижение заболеваемости произошло за счет детского населения. Так, детей заболело 7тыс.517 (снижение на 7,4%), взрослых – 3тыс. 682 (почти на уровне прошлой недели). В структуре заболеваемости дети составляют 67,1%, а на предыдущей неделе - 71,3%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 15,4%: 2тыс.748 случая, что составляет 36,6% от общего количества заболевших детей и 24,5% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.



"В медицинские учреждения за 44-ю неделю эпидсезона госпитализированы 79 человек, из них 77 - дети. С начала эпидсезона - 1 октября 2018 - против гриппа привито 9тыс.646 человек, в том числе 2тыс.445 детей", - добавили в КГГА.

