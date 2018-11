Доклад WWF о вымирании животных истолкован неверно - СМИ

Доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) Living Planet Index (Живая планета 2018), где указано, что с 1974 года люди уничтожили около 60% животных, был не совсем верно истолкован. Об этом пишет издание The Atlantic.



Журналисты издания обнаружили, что СМИ не совсем правильно пересказали содержание работы. Во-первых, они обратили внимание на то, что специалисты не имели возможности исследовать все виды во всех регионах – и по ситуации с одними видами предполагали, что происходит с другими (с поправками на то, что одни виды изучены лучше других; в одних регионах больше статистики, чем в других, и т. д.).



Во-вторых, ключевая фраза доклада – сокращение популяции тех или иных диких животных в среднем на 60%. Чтобы понять ее, The Atlantic приводит следующий пример. "Допустим, у вас есть 5000 львов, 500 тигров и 50 медведей. Через 40 лет у вас 4500 львов, 100 тигров и всего пять медведей. Количество львов сократилось на 10%, тигров – на 80% и медведей на 90%. В среднем это дает как раз сокращение на 60%. Но общее количество животных при таком сценарии уменьшилось с 5550 до 4605, то есть на 17%. Следовательно, из доклада мы не можем сделать вывод, что человек уничтожил 60% от всего количества диких животных", – поясняет издание.



В-третьих, в докладе говорится, что популяция половины видов, которые мониторит Living Planet Index, растет, а половины – снижается. "Это значит, что при средних значениях в 60%, с многими видами ситуация намного серьезнее – как с тиграми и медведями из примера в предыдущем абзаце", – пишет The Atlantic.



Издание подчеркивает: их разъяснение не означает, что ситуация с вымиранием животных не катастрофическая и что люди не виноваты в уничтожении дикой природы.