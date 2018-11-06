"Укравтодор" призвал водителей "переобуть" автомобили
Государственное агентство автомобильных дорог Украины напомнило водителям о необходимости сменить шины автомобилей на зимние.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
"С ухудшением погодных условий машины на летних шинах превращаются в опасный и неуправляемый вид транспорта. Предостерегаем от опасности и просим вовремя сменить летние шины на зимние. Будьте внимательны на дороге, берегите себя и своих близких!" - говорится в сообщении.
Источник: Эспресо.ТВ
05.11 14:47