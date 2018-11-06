В Украине во вторник похолодает

В ближайшие сутки, 6 ноября, погоду без существенных осадков в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления; с северо-востока переместится порция более прохладного воздуха, оттесняя тепло на запад и крайний юг страны, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на северо-востоке местами 1-3° мороза, днем 5-10° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.



В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17 градусов тепла в 2013 году, а самая низкая - ночью на отметке 13,4 градусов мороза в 1891 году.



В среду, 7 ноября, в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, на Закарпатье до 18°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° выше ноля, днем 7-9° тепла.

