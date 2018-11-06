Китай продолжит торговать с Ираном, несмотря на санкции США

Китай продолжит поддерживать торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, несмотря на восстановление Соединенными Штатами санкционного режима против исламской республики, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в понедельник.



Представитель китайского внешнеполитического ведомства выразила сожаление, что с понедельника Вашингтон возобновил применение санкций, существовавших до заключения ядерной сделки с Ираном в 2015 году.



Вместе с тем Хуа Чуньин не стала отвечать на вопрос, включил ли Вашингтон Китай в список восьми государств, которые пока не будут подвергаться американским санкциям за закупки иранской нефти.



В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00 мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.



Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.



Санкции направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.



Вместе с тем, вашингтонская администрация сообщила, что исключение будет сделано для компаний восьми стран, импортирующих иранскую нефть, не называя их. Наблюдатели полагают, что к ним относятся важные для США в стратегическом плане партнеры, в том числе Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Китай и Турция.

