Польша может запретить въезд в страну иностранцам без прививок

Министерство здоровья Польши работает над законопроектом, который запретит въезд в страну невакцинированным гражданам третьих стран. Об этом заявил министр Лукаш Шумовский, сообщает 112 Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.



Причиной инициативы стало распространение кори, которую, как считают в министерстве, могли завезти с востока. При этом министр отметил, что риска эпидемии нет.



«Польские граждане в безопасности. Вакцинация более 95% защищает нас от эпидемии», - подчеркнул он.



Главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас отметил, что «своей» кори в Польше давно нет. Он подчеркнул, что иностранцы, долгое время находящиеся в стране, также должны быть вакцинированы, особенно те из них, которые заняты на работе с детьми.



«Сейчас мы совместно с министром внутренних дел и администрацией работаем над разработкой каких-то рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично», - сообщил Пинках.



Издание также сообщает, что в Мазовецком воеводстве Польши зафиксирована вспышка кори. Количество заболевших выросло до 18 человек. Уточняется, что 12 заболевших уже выздоровели.

