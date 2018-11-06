Fitch дало неутешительный прогноз по курсу гривни

Украинская национальная валюта, по оценкам специалистов агентства Fitch Ratings, в ближайшие годы может продолжить девальвацию. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что гривна продолжит девальвировать в 2019 и 2020 годах.



Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам Нафтогаза Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.



Среди предположений, на которых основывается рейтинг, есть пункт о том, что украинская нацвалюта продолжит падение.

