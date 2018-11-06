Товары из-за рубежа, дороже 100 евро, хотят обложить налогом

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица. Об этом говорится в законопроекте №9260 от 5 ноября, передают Українськi Новини.



Согласно пояснительной записке, в случае принятия законопроекта ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом.



Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.



7 декабря 2017 года Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.



Согласно указанной норме, в случае ввоза на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, несопровождаемом багаже базой налогообложения является их таможенная стоимость (для юридических лиц) или фактурная стоимость (для физических лиц), определенная в соответствии с Таможенным кодексом Украины, с учетом пошлины и акцизного налога, подлежащих уплате.



"(В случае) ввоза на таможенную территорию Украины в адрес одного получателя (физического лица) в первых трех международных почтовых и/или международных экспресс-отправлениях в течение одного календарного месяца товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, в одной депеше в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика в международных экспресс-отправлениях (посылки не будут облагаться таможенной пошлиной)", - сказано в правке.



Указанная правка была внесена в закон об изменениях налогового кодекса депутатом Верховной Рады Вадимом Денисенко, который позже разъяснил Українським Новинам, что речь идет об ограничениях до 3 посылок по 150 евро каждая.



Позже, в декабре 2017 года, почтовые операторы обратились с просьбой к Президенту Петру Порошенко ветировать указанный закон.

