В НАТО назвали последствия войны с Россией

В случае войны с Россией европейские страны — участницы НАТО столкнутся с проблемами при транспортировке военной техники. Об этом заявил глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс, пишет Defense News.



По словам Брукса, при переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт члены НАТО столкнулись с недостаточной военной мобильностью. Представители альянса считают, что предстоит проделать еще много работы в этом направлении.



Речь идет о вопросах логистики — найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность портов, отремонтировать старые железнодорожные пути. Странам НАТО также необходимо получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства.

