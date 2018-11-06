Apple уменьшает производство iPhone XR из-за непопулярности

Компания Apple решила отменить дополнительное производство более бюджетного iPhone XR в связи с низким спросом. В то же время производитель увеличил заказы на прошлогодние iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на источник.



"Foxconn (завод, производящий iPhone — ред.) изначально приготовил около 60 сборочных линий для смартфонов Apple модели XR, но за последнее время использовала только около 45 из них, поскольку их основной покупатель сообщил, что ему пока не нужно производить так много", - отметил инсайдер.



В итоге Foxconn будет производитель на 100 тысяч гаджетов этой модели в день меньше, нежели ожидалось изначально. Это связано с тем, что спрос на iPhone XR оказался на 20-25 процентов ниже, нежели рассчитывала Apple.



В то же время на 20 процентов увеличивается производство прошлогодних iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Увеличение спроса на данную модель связано с тем, что она стоит в настоящее время на 20% меньше.

