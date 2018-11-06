НБУ за 9 месяцев утилизировал банкнот на 34,2 млрд гривен

Национальный банк сократил количество изношенных банкнот для утилизации на 18,4% до 496,4 млн штук в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.



За январь - сентябрь 2018 Национальным банком утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 496,4 млн штук на общую сумму 34,216 млрд гривен.



Это меньше, чем за соответствующий период 2017 по количеству на 18,4% и по сумме на 8,5% (за январь - сентябрь 2017 Национальным банком утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 608,6 млн штук на общую сумму 37,410 млрд гривен).



В 2018 году утилизировано по номиналам банкнот: 1 гривна - 52,5 млн шт; 2 гривны - 30,7 млн шт; 5 гривен - 47,4 млн шт; 10 гривен - 59,9 млн шт; 20 гривен - 48,6 млн шт; 50 гривен - 84,1 млн шт; 100 гривен - 92,3 млн шт; 200 гривен - 72,1 млн шт; 500 гривен - 8,9 млн шт.



Все банкноты, которые длительное время находятся в обращении со временем теряют свой первоначальный вид, то есть приобретают признаки износа.



Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации).



Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).



Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.



Восстановить порезанную банкноту невозможно.



То есть процесс уничтожения представляет собой мелко фракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.



Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года были найдены измельченные банкноты гривны в мешках с печатями Национального банка.



Учитывая ситуацию, которая произошла, Национальный банк сделал соответствующий запрос в компанию, которая осуществляет утилизацию в соответствии с договором, для выяснения обстоятельств происшествия.

